WP: Западная поддержка Украине может ослабнуть, если Киев не решит проблему коррупции

Обозреватель газеты Дэвид Стерн оценил восстановление Украины примерно в $1 трлн, отметив, что вопрос, предоставит ли Запад эту помощь, зависит от того, как Киев будет решать проблему коррупции

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Западная поддержка Киеву может ослабнуть, если Украина не решит в ближайшее время проблему коррупции. Об этом в понедельник написал обозреватель газеты Washington Post Дэвид Стерн.

"Запад хочет быть уверен, что его деньги не будут утеряны из-за коррупции и злоупотреблений, которые долгое время тормозили демократическое развитие Украины <...>. Поддержка может пошатнуться, если страна [и дальше] будет рассматриваться как черная дыра для западной помощи", - написал обозреватель.

По его мнению, восстановление Украины после конфликта "может стоить $1 трлн", и вопрос, предоставят ли западные страны эту помощь, зависит от того, как Киев будет решать проблему коррупции. Как отмечает Стерн, от антикоррупционной кампании зависит "мечта Украины о вступлении в Европейский союз <...> и политическое будущее президента [Украины] Владимира Зеленского".

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Зеленский и его окружение незаконно присвоили себе по меньшей мере $400 млн, переданных стране для оплаты закупок дизельного топлива. По информации источников Херша, коррумпированность Киева "приближается к уровню, наблюдавшемуся во время войны в Афганистане".

В январе основатель компании Microsoft Билл Гейтс назвал правительство Украины коррумпированным, добавив, что это "большое несчастье для народа". Тогда же украинская пресса сообщила о ряде коррупционных скандалов, связанных с высшими должностными лицами страны.