Додон: для запрета правящей партии Молдавии больше причин, чем для запрета "Шор"

КИШИНЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Бывший президент Молдавии Игорь Додон считает, что для запрета правящей Партии действия и солидарности (ПДС) президента Майи Санду гораздо больше причин, чем для признания антиконституционной оппозиционной партии "Шор".

"Для запрета ПДС в будущем уже гораздо больше причин, чем в случае с партией "Шор". Власть ПДС будет осуждена за узурпацию власти в государстве и за политические преступления. Ничто не вечно, и мы наблюдаем начало конца этого безответственного руководства", - написал Додон в своем Telegram-канале, комментируя решение Конституционного суда, поддержавшего запрос правительства о запрете партии "Шор".