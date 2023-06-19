Гуцул утвердят главой Гагаузии после запрета партии "Шор" как независимого кандидата

КИШИНЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Мандат Евгений Гуцул, избранной в мае на пост главы Гагаузии, не может быть утвержден, как мандат от партии "Шор". Об этом говорится в решении Конституционного суда Молдавии о запрете партии, которое зачитал в понедельник его председатель Николай Рошка.

"Евгения Гуцул, избранная Башканом (главой) Гагаузии, может быть утверждена только в качестве независимого кандидата", - пояснил Рошка.

Ранее представители партии "Шор" обвинили власти Молдавии в попытке сорвать выборы главы Гагаузской автономии, где победила их кандидат Гуцул. В прошлом году власти сняли с выборов мэра второго по величине города Бельцы вице-председателя партии "Шор" Марину Таубер, которая в первом туре набрала 47% голосов и была явным фаворитом.