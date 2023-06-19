В Киеве заявили, что дипломаты Украины не встретились с переданными Венгрии пленными

Киев снова просит Будапешт допустить к ним украинского консула

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Украинские дипломаты до сих пор не встретились с военнопленными, которых Россия ранее передала Венгрии, Киев снова просит Будапешт допустить украинского консула к ним. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

8 июня в Московском патриархате сообщили, что при участии Русской православной церкви состоялась передача Венгрии украинских военнопленных закарпатского происхождения. Отмечалось, что акция была обусловлена "побуждениями христианского человеколюбия". От Московского патриархата в ней приняли участие председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний и советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.

"Все попытки украинских дипломатов в течение последних дней установить прямой контакт с украинскими гражданами не имели успеха. <...> МИД Украины в очередной раз обратился к венгерской стороне с требованием немедленно допустить украинского консула к украинским военнопленным, чтобы он мог оценить их физическое и психологическое состояние, рассказать им об их правах, а также предоставить срочную консульскую помощь", - написал Николенко на странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

При этом он утверждает, что попытки Украины наладить диалог с властями Венгрии по дипломатическим каналам якобы игнорируются.

Ранее Николенко сообщал, что Киев не был предупрежден о переговорах по поводу передачи Венгрии пленных. По его словам, украинская сторона обратилась к Будапешту с просьбой предоставить подробную информацию о произошедшем и обеспечить доступ украинского консула к пленным.