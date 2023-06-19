Дания заявила о намерении внести "серьезный вклад" в укрепление боеготовности НАТО

В Минобороны королевства призвали членов альянса участвовать в "разделении ответственности за общую безопасность"

СТОКГОЛЬМ, 19 июня. /ТАСС/. Дания готова внести "серьезный вклад" в дело укрепления боеготовности НАТО в ближайшие годы. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства обороны королевства в понедельник.

"Сегодня мы информировали Совет по внешней политике, что готовы в ближайшие годы внести серьезный вклад в укрепление боеготовности НАТО. Крайне важно, чтобы мы участвовали в разделении ответственности за нашу общую безопасность. Мы это уже делаем и будем делать в ближайшие годы", - приводятся в пресс-релизе слова исполняющего обязанности министра обороны Дании Троельса Лунда Поульсена.

21-22 июня, в преддверии саммита НАТО 11-12 июля, в литовской столице состоится Конференция по формированию сил НАТО.