Столтенберг заявил, что арсеналы НАТО опустошены

Генсек альянса призвал восполнить запасы вооружений в кратчайшие сроки, создав "более мощную военную промышленность"

БЕРЛИН, 19 июня. /ТАСС/. Склады оружия и боеприпасов НАТО опустошены и должны быть восстановлены в кратчайшие сроки. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на экономической конференции "День германской промышленности" в Берлине.

"Нам нужна более мощная военная промышленность, представители которой собрались здесь сегодня. Наши запасы оружия и боеприпасов опустели и должны быть восполнены не только в Германии, но и во многих странах НАТО", - сказал Столтенберг.

"На прошлой неделе у меня была очень важная встреча министров обороны, на которой мы обсуждали, как резко нарастить военное производство, обеспечить цепочки поставок и убрать ненужные барьеры для нашего сотрудничества. Это главное, что необходимо сделать для продолжения поддержки Украины и обеспечения нашей собственной обороны", - продолжил он.

По итогам встречи министров обороны НАТО 15-16 июня Столтенберг заявил, что на саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля будет принята многолетняя программа расширенных поставок оружия на Украину, которая будет реализовываться в полном объеме даже в случае прекращения конфликта. По его словам, НАТО ставит перед собой задачу довести милитаризацию Украины до такого уровня, чтобы для России конфликт с ней стал невозможным.

Столтенберг также неизменно подчеркивает в течение последних месяцев, что о приеме Украины в НАТО можно будет говорить только в том случае, если Киев одержит победу в конфликте с Москвой.