FT: Франция не согласна с немецкой стратегией общеевропейской воздушной обороны

Sky Shield в значительной степени основан на технологиях США и Израиля, в то время как существует европейская альтернатива, бывший советник президента Франции Шахин Валле

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Франция не согласна с выдвинутой Германией стратегией общеевропейской противовоздушной обороны и активно противодействует ей. Об этом сообщила в понедельник газета Financial Times.

Французские чиновники и производители вооружений все острее реагируют на шаги Германии в рамках инициативы European Sky Shield. Так, в кулуарах парижского авиасалона в Ле-Бурже пройдет закрытая конференция, на которой ожидается присутствие высокопоставленных представителей НАТО и ЕС. На повестке дня - вопрос закупки Германией американских и израильских систем вооружения и отказ от франко-итальянской системы противоракетной обороны SAMP-T.

"Франция расстроена тем, что Sky Shield в значительной степени основан на технологиях США и Израиля, в то время как существует европейская альтернатива", - заявил Шахин Валле, бывший советник президента Франции, специалист независимого немецкого аналитического центра "Немецкое общество внешней политики".

В 2022 году Германия выдвинула инициативу European Sky Shield, которая призвана создать единую европейскую систему противоракетной и противовоздушной обороны, а также обеспечить общие закупки систем ПРО и ПВО малого, среднего и дальнего радиусов действия.

Каждая из стран, присоединившихся к инициативе, сама решает, какие системы ей следует закупать. Считалось, что в первую очередь это стимулирует инвестиции в местные компании-производители оборонительных систем. Однако, вопреки ожиданиям французских промышленников, Германия заявила, что планирует отдать предпочтение ракетам средней дальности Iris-T собственного производства, американским ракетам большой дальности Patriot и сверхдальним израильским Arrow-3. На прошлой неделе парламент Германии утвердил первые планы закупок: комплект из шести блоков Iris-T на сумму €900 млн ($982 млн) и первый транш средств по сделке на поставку ракет Arrow-3 на сумму $4,3 млрд.