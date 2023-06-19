В Пекине открылся Съезд Коммунистического союза молодежи Китая

Участие в форуме принимают свыше 1500 делегатов от 73 млн членов КСМК

ПЕКИН, 19 июня. /ТАСС/. Первый секретарь ЦК Коммунистического союза молодежи Китая (КСМК) А Дун призвал китайскую молодежь неукоснительно следовать идеям Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой на открывшемся в понедельник в пекинском Доме народных собраний XIX съезде КСМК. В форуме принимают участие свыше 1500 делегатов от 73 млн членов КСМК, сообщается на сайте съезда.

"Под руководством идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху мобилизовать и повести большинство молодых людей к объединению и стремлению к всеобъемлющему строительству современной социалистической страны", - призвал А Дун, выступивший с отчетным докладом.

На открытии съезда присутствовали генеральный секретарь ЦК Компартии Китая (КПК), председатель КНР Си Цзиньпин другие китайские руководители.

На съезде, который продлится до 22 июня, предполагается обсудить задачи работы с молодежью страны, провести выборы ЦК КСМК нового созыва, внести поправки в устав организации.

КСМК, отметивший в 2022 году свое столетие, является одной из массовых организаций Китая, действующих под руководством правящей Компартии Китая. В свою очередь, китайский комсомол направляет работу пионерской организации страны.