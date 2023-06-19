Россия и Таджикистан договорились об обеспечении безопасности в сфере информации

Главы МИД двух стран подписали межправсоглашения о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности и в области исследования и использования космического пространства в мирных целях

ДУШАНБЕ, 19 июня. /ТАСС/. Министры иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин и России Сергей Лавров по итогам двусторонней встречи в Москве подписали ряд документов, в том числе межправительственное соглашение в сфере обеспечения международной информационной безопасности. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство республики.

Отмечается, что главы МИД подписали два межправсоглашения - о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности и в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Кроме того, стороны подписали протокол к межправсоглашению от 1999 года об условиях размещения и обслуживания диппредставительств и консульств Таджикистана в РФ и российских - в Таджикистане. "Министры выразили удовлетворение завершением многолетнего переговорного процесса по правовому оформлению дипломатической недвижимости двух стран, что будет способствовать созданию благоприятных условий для деятельности посольств и генеральных консульств Таджикистана и России", - говорится в сообщении.

Собеседники обсудили вопросы отношений стратегического партнерства и союзничества, уделив особое внимание активизации торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества и повышению эффективности взаимодействия по вопросам миграции.

Глава таджикского дипведомства находится в России с рабочим визитом.