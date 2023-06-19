Столтенберг призвал страны НАТО не экспортировать в Китай передовые технологии

По словам генсека альянса, организации следует избегать зависимости от "тоталитарных режимов"

БЕРЛИН, 19 июня. /ТАСС/. Страны НАТО должны снизить зависимость от поставок критических ресурсов из Китая и не экспортировать в Китай передовые технологии, которые могут быть использованы против стран Запада. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая с речью на экономической конференции "День германской промышленности" в Берлине.

"Мы должны избегать зависимости от тоталитарных режимов. Мы не должны зависеть от поставок критических ресурсов из Китая, и мы не должны поставлять Китаю наши наиболее передовые технологии, которые могут быть использованы против нас", - сказал Столтенберг.

"Мы также не должны упустить контроль над критической инфраструктурой, такой как сети 5G", - заявил он. Тема 5G в ЕС и США является синонимом запрета китайских инвестиций в западные технологические компании и запрета для западных провайдеров закупать высокотехнологическую продукцию Китая для использования в развертывании сетей высокоскоростной передачи информации.

Столтенберг уточнил, что НАТО намерена "продолжать торговать и взаимодействовать с Китаем, но при этом будет избегать зависимости", которая сделает Запад уязвимым.

Генсек альянса также призвал как страны НАТО, так и частные компании объединить усилия для снижения зависимости от Китая.