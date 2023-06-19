Чешские профсоюзы планируют провести акции протеста против экономической политики властей

Участники намерены добиться пересмотра одобренного правительством пакета мер по оздоровлению государственных финансов

ПРАГА, 19 июня. /ТАСС/. Профсоюзы Чехии до конца текущего месяца проведут в республике четыре акции протеста против экономической политики властей. Со ссылкой на председателя Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов (ЧМКП) Йозефа Сржедулу об этом сообщил в понедельник новостной портал novinky.cz.

Профсоюзы намерены добиться пересмотра одобренного правительством 11 мая пакета мер по оздоровлению государственных финансов, предусматривающих ежегодную экономию около 100 млрд крон (примерно $4,7 млрд) бюджетных средств.

Акции протестов профсоюзы запланировали на 20 июня в городе Страконице (юг Чехии), 27 июня - в городах Острава (на северо-восток республики) и Злин (юго-восток страны), в также на 29 июня в Праге.

Председатель ЧМКП сказал, что акции протеста в республике продолжатся в сентябре, если правительство не пересмотрит проекты запланированных реформ. К переговорам с кабмином профсоюзы предлагают подключить пользующегося высоким авторитетом в чешском обществе президента страны Петра Павела. Он мог бы выступать на них в качестве модератора.

Между тем правительство намерено рассмотреть предложенные поправки к пакету мер по стабилизации госфинансов 28 июня. Затем кабмин планирует направить документ на утверждение в парламент. Проект реформ предусматривает, в частности, снижение госдотаций, отмену некоторых налоговых льгот, повышение НДС на некоторые виды товаров и услуг, а также изменение условий выплаты пенсий.