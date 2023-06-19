Встречу министров арабских стран и ЕС отложили из-за позиции ЛАГ по Сирии

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что позиция ЕС по вопросу возобновления членства республики в Лиге не изменится до тех пор, пока Дамаск "не добьется прогресса в выполнении соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН"

КАИР, 19 июня. /ТАСС/. Запланированная встреча министров арабских стран и Европейского союза (ЕС) откладывается на неопределенное время из-за позиции членов Лиги арабских государств (ЛАГ), принявших недавно решение о возобновлении полноправного членства Сирии в этой региональной организации. Об этом в понедельник заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, который находится с визитом в египетской столице.

"Шестая арабо-европейская министерская встреча, проведение которой было запланировано на эту неделю, переносится из-за возвращения Дамаска в Лигу арабских государств", - сообщил Боррель, слова которого привел египетский телеканал eXtra news. Глава европейской дипломатии пояснил, что возобновление членства Сирии в ЛАГ является "суверенным решением [арабских стран], которое мы уважаем". Однако, добавил он, "этот шаг был сделан несмотря на то, что Дамаск не предпринял никаких значимых усилий для разрешения [внутрисирийского] конфликта".

Он также указал, что позиция ЕС по этому вопросу не изменится до тех пор, пока Сирия "не добьется прогресса в выполнении соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН".

7 мая Советом ЛАГ в Каире было принято решение о возобновлении полноправного участия Сирии в деятельности объединения. Через несколько дней сирийский президент Башар Асад впервые с 2010 года принял участие в совещании на высшем уровне арабских государств, проходившем в Саудовской Аравии.

Членство Дамаска в Лиге было приостановлено в ноябре 2011 года в разгар внутреннего кризиса, переросшего в вооруженный конфликт. После землетрясения 6 февраля 2023 года большинство арабских государств пошло на сближение с Сирией и оказало ей значительную гуманитарную помощь.