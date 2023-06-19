В Литве предложили почти 700 учителям русского языка переквалифицироваться

В Минобразования республики сообщили, что педагоги смогут пройти бесплатные курсы

ВИЛЬНЮС, 19 июня. /ТАСС/. Министерство образования Литвы предложило почти 700 из 900 учителей русского языка общеобразовательных школ страны приобрести дополнительную педагогическую квалификацию в связи с уменьшением нагрузки. Об этом ведомство сообщило в понедельник на своем сайте.

"Педагоги, желающие приобрести дополнительную квалификацию, уже могут подавать документы на бесплатные курсы, после окончания которых получат право преподавать те дисциплины, которые они освоили. Курсы смогут прослушать 677 человек. Преимущество предоставляется учителям русского языка", - говорится в сообщении.

Как отметил замминистра образования Рамунас Скауджюс, с уменьшением популярности русского языка среди учащихся работающих в Литве литовских и польских школ ведомство предоставляет им возможность изменить квалификацию. "Мы дорожим каждым педагогом", - утверждал он.

В марте, когда ведомство разослало в школы специальный вопросник, желание переквалифицироваться выразили около 250 из 900 учителей русского языка. Некоторые указали, что у них, помимо преподавания русского языка, уже есть другая квалификация.

Русский язык в литовских и польских школах преподается лишь как второй иностранный по выбору из тех, которые предлагает учебное заведение. Он остается, как признало министерство, самым востребованным. Однако его популярность, по утверждению ведомства, снижается: в текущем учебном году значительно - с 15,2% до 21,5% - увеличился выбор немецкого и с 7% до 8% - французского языков.