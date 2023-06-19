19 июня, 14:53
Ракетные запуски в КНДР

Япония и США провели совместные военно-морские учения в ответ на пуски ракет КНДР

В маневрах были задействованы эсминцы "Хагуро" и "Джон Финн", оснащенные комплексами Aegis

ТОКИО, 19 июня. /ТАСС/. Морские силы самообороны Японии и ВМС США провели в Японском море совместные учения в ответ на недавние ракетные пуски КНДР. Об этом сообщило в понедельник Минобороны Японии.

"Силы самообороны Японии и ВС США 19 июня провели двусторонние учения на фоне все более сложной обстановки вокруг страны после того, как запущенная Северной Кореей баллистическая ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в Японском море", - говорится в сообщении ведомства. Учения, как отмечается, "укрепляют возможности японо-американского альянса по сдерживанию и реагированию".

В учениях с японской стороны был задействован эсминец "Хагуро", а с американской - эсминец "Джон Финн". Эти корабли оснащены комплексами Aegis.

КНДР в этом году провела уже более 10 ракетных запусков, включая, как утверждает Пхеньян, первые испытания новой межконтинентальной твердотопливной баллистической ракеты "Хвасон-18". 15 июня КНДР запустила две ракеты, которые упали в пределах исключительной экономической зоны Японии в водах у префектуры Исикава. 

Теги:
ЯпонияСШАКНДРРакетные запуски в КНДР
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация