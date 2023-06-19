В парламенте Монголии заявили, что придают большое значение развитию сотрудничества с РФ

Председатель Великого государственного хурала Гомбожавын Занданшатар отметил, что страна будет стремиться к дальнейшему расширению и развитию отношений

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Парламент Монголии придает большое значение отношениям с Россией и будет стремиться к развитию сотрудничества во всех сферах. Об этом заявил в понедельник председатель Великого государственного хурала (парламента) Монголии Гомбожавын Занданшатар на встрече в Москве со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.

"Я хочу выразить радость, что традиционно дружественные и добрососедские отношения Монголии и России успешно развиваются на уровне всеобъемлющего стратегического партнерства", - сказал он.

"Хочу подчеркнуть, что парламент Монголии придает большое значение отношениям и сотрудничеству с нашим вечным соседом и могучим парнером Россией и будет стремиться к дальнейшему расширению и развитию отношений и сотрудничества во всех возможных сферах", - отметил политик.

При этом Гомбожавын Занданшатар подчеркнул важность межпарламентского сотрудничества двух стран. "Приятно, что по итогам моего визита мы завершим работу по созданию механизма межпарламентского сотрудничества, тем самым связи между парламентами наших двух стран выйдут на новый этап развития", - указал он.