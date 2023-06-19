Канада добавила в свой санкционный список семь иранский судей

В заявлении МИД утверждается, что новые фигуранты списка связаны с КСИР

ОТТАВА, 19 июня. /ТАСС/. Власти Канады включили в свой санкционный список в отношении Ирана семь судей, которые, по мнению Оттавы, причастны к нарушениям прав человека. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте канадского МИД.

В заявлении утверждается, что новые фигуранты антииранского санкционного списка Канады связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС), в отношении многих членов которого Оттава уже ввела санкции. Оказавшимся в списках гражданам Ирана будет запрещен въезд в североамериканскую страну, а их возможные банковские счета в Канаде будут заморожены.

Ранее Канада на фоне прошедших протестов в Иране внесла в санкционный список десятки физических и юридических лиц, в том числе военнослужащих КСИР. Кроме того, под действие санкций попали компании Shahed Aviation Industries и Qods Aviation Industries, которые производят беспилотные летательные аппараты "Шахед" и "Мохаджер-6".