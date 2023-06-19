В партии Эрдогана заявили, что переговоры по Кипру возможны только при признании ТРСК

По словам официального представителя правящей турецкой Партии и справедливости и развития Омера Челика, "ничто не может изменить факт наличия на Кипре двух суверенных государств"

СТАМБУЛ, 19 июня. /ТАСС/. Переговоры по решению многолетней кипрской проблемы возможны только при признании Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), заявил в понедельник официальный представитель правящей турецкой Партии и справедливости и развития Омер Челик.

"Для ведения переговоров [по кипрскому вопросу] необходимо признание суверенитета и равенства ТРСК. США и Евросоюзу следует отказаться от проведения с греками-киприотами военных учений, укрепления их военной мощи, что только отравляет процесс [урегулирования]. Турки-киприоты не являются меньшинством, необходимо уважать их равные права", - сказал Челик после заседания исполкома партии, которое прошло под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Трансляцию его выступления вел телеканал TRT.

По его мнению, игнорирование существующих реалий не будет способствовать урегулированию на Кипре. "Ничто не может изменить факт наличия на Кипре двух суверенных государств. Игнорирование этого не принесет пользу решению [кипрской] проблемы", - отметил Челик.

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована ТРСК. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать кипрскую проблему пока не привели к результату.

24 апреля 2004 года в Республике Кипр и ТРСК прошли референдумы по вопросу одобрения плана объединения, предложенного генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном. План предусматривал создание федеративного государства, состоящего из двух автономных частей. План не был принят: 65% турок-киприотов проголосовали за, 75% греков-киприотов - против. В результате 1 мая 2004 года в ЕС вступила только Республика Кипр.