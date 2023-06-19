Блинкен заявил, что США и КНР пора оставить в прошлом историю со сбитым аэростатом

По словам главы Госдепа, было сказано "то, что надо было сказать"

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Вашингтону и Пекину следует оставить в прошлом историю со сбитым китайским аэростатом. Такое мнение он выразил в интервью телекомпании Эн-би-си по итогам визита в Китай.

"Мы сказали то, что надо было сказать, дали понять то, что надо было, чтобы этого не произошло вновь. И пока этого не произойдет, то эта глава должна быть закрыта", - сказал он, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли история со сбитым аэростатом во время его визита в КНР.

18-19 июня Блинкен находится в КНР с визитом, который изначально планировался на февраль. Тогда он не состоялся из-за инцидента с китайским аэростатом, который был сбит ракетой в пределах воздушного пространства Соединенных Штатов. Это первое посещение Китая главой Госдепартамента США с октября 2018 года.

В начале февраля власти США заявили, что зафиксировали над континентальной частью страны китайский аэростат на высоте, значительно превышающей стандартные параметры для коммерческих авиаперевозок, он не представлял угрозы для людей на земле. 4 февраля этот шар был сбит ракетой в пределах воздушного пространства США. С помощью этого аппарата, по версии вашингтонской администрации, Китай осуществлял сбор важной информации. МИД Китая выразил протест. Как пояснили в Пекине, китайский метеорологический зонд оказался в американском воздушном пространстве случайно.