Армия Израиля сообщила о завершении операции в Дженине и выводе своих военных из города

Армейская пресс-служба ранее сообщала, что целью операции было задержание двух человек, находящихся в розыске

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июня. /ТАСС/. Подразделения Армии обороны Израиля завершили проводившуюся в понедельник контртеррористическую операцию в Дженине на Западном берегу реки Иордан и вышли из города. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Все силы и военные транспортные средства покинули город", - говорится в распространенном сообщении. "На протяжении всего мероприятия задействованные силы действовали решительно, чтобы ликвидировать угрозы в этом районе", - указали в армии.

В пресс-службе отметили, что к операции в Дженине на этот раз были привлечены вертолеты Армии обороны Израиля. Они использовались для эвакуации раненых израильских военных, а также для огневой поддержки подразделений на земле. Во время операции палестинские радикалы открыли по израильским вертолетам огонь из стрелкового оружия, зафиксировано несколько попаданий, отметили в армии.

Ранее армейская пресс-служба сообщала, что целью операции в Дженине было задержание двух человек, находящихся в розыске. В армии подтвердили, что за время операции семь израильтян - военные и полицейские - получили ранения легкой и средней степени тяжести. Кроме того, еще один военнослужащий Армии обороны Израиля получил осколочное ранение и был эвакуирован в госпиталь.