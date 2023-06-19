Украинский премьер счел необоснованной петицию об увольнении министра культуры

По словам Дениса Шмыгаля, в петиции не названы "факты и обстоятельства, которые давали бы четкие основания" для такого решения

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Премьер Украины Денис Шмыгаль посчитал необоснованной петицию об увольнении Александра Ткаченко с поста министра культуры и информационной политики, собравшую необходимое число голосов в начале июня. Его ответ размещен на правительственном сайте.

По его словам, в петиции не названы "факты и обстоятельства, которые давали бы четкие основания" для инициирования в парламенте процедуры увольнения Ткаченко, тем более, что сам он все обвинения отвергает.

Автор петиции, опубликованной на сайте правительства Украины, обвинил Ткаченко в том, что он "привел к стагнации в культурной сфере", а также "публично осквернил память всех погибших героев Украины и проявил крайнее пренебрежение к ним, бойцам, тем, кто сейчас отдает свою жизнь". Петиция была зарегистрирована 7 марта и необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов набрала к 3 июня.

Ткаченко назначен министром культуры 4 июня 2020 года, до этого он являлся депутатом Рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" и председателем комитета парламента по вопросам гуманитарной и информационной политики. Ранее Ткаченко 11 лет занимал должность гендиректора группы "1+1 Media".