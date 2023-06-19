19 июня, 15:51

В Сомали назначили нового начальника Сил обороны

Им стал Ибрагим Шейх Мухьядин

ПРЕТОРИЯ, 19 июня. /ТАСС/. Кабинет министров Сомали одобрил в понедельник назначение Ибрагима Шейха Мухьядина новым начальником Сил обороны. Об этом сообщил новостной портал Somali Guardian.

Он сменил на этом посту бригадного генерала Одаву Юсуфа Раге, который занимал его с лета 2019 года, отмечает издание. До нынешнего назначения Ибрагим Шейх Мухьядин был в том числе начальником президентской гвардии.

Смена начальника Сил обороны произошла после серии дерзких нападений боевиков из экстремистской группировки "Аш-Шабаб" на армейские базы и гражданские объекты, указывает портал. Начальник Сил обороны отвечает за управление всеми родами войск Вооруженных сил Сомали. 

Теги:
Сомали
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация