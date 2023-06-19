Генсек ООН предупредил о растущей угрозе неонацизма в некоторых странах

Антониу Гутерриш также указал на проблемы дискриминации и риторики ненависти в киберпространстве

ООН, 19 июня. /ТАСС/. Движения неонацизма и сторонников идеи превосходства белой расы стали первостепенной угрозой внутренней безопасности в некоторых странах. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на конференции высокого уровня глав антитеррористических структур.

"Связанные с "Аль-Каидой" и "Исламским государством" (запрещенные в РФ террористические группировки - прим. ТАСС) структуры в Африке стремительно захватывают пространство в регионе Сахеля, - сказал он. - Движения неонацизма и сторонников идеи превосходства белой расы быстро становятся первостепенной угрозой внутренней безопасности в ряде стран. <...> Конференция напоминает нам о необходимости выступить против терроризма как единое целое".

"Вся преступная деятельность - отмывание денег, незаконная добыча ресурсов, торговля оружием, наркотиками, историческими ценностями и людьми - спонсирует терроризм, - подчеркнул генсек. - Терроризм усугубляет сложность кризисов в мире - от продовольственного и энергетического до связанного с растущими проблемами изменения климата, что усиливает борьбу за сокращающиеся ресурсы и заставляет людей покидать свои дома".

Гутерриш отметил угрозу дискриминации, риторики ненависти в киберпространстве. "Пока мы достигли некоторых существенных успехов, терроризм и насильственный экстремизм продолжают пускать корни и расти", - констатировал он.