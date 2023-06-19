В Израиле отвергли возможность передачи списанных танков Украине

При этом, как отметили в израильском Минобороны, несколько европейских стран "выразили заинтересованность в приобретении танков "Меркава" из излишков Армии обороны Израиля"

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июня. /ТАСС/. Министерство обороны Израиля опровергло в понедельник сообщения ряда местных СМИ о возможности поставок на Украину израильских танков "Меркава", списанных в резерв. Как заявили корреспонденту ТАСС в пресс-службе оборонного ведомства, ряд зарубежных стран действительно проявил интерес к израильским машинам, но речи о передаче танков Украине нет.

"Сообщения по поводу передачи израильских танков на Украину являются ложными", - заявили в Минобороны.

При этом там отметили, что на фоне боевых действий на европейском континенте "несколько стран выразили заинтересованность в приобретении танков "Меркава" из излишков Армии обороны Израиля". "Переговоры пока не привели к какому-либо соглашению и ожидают одобрения со стороны министерства обороны, а также заинтересованных стран", - указали в министерстве.

В воскресенье израильский портал "Валла" опубликовал утверждения неназванного польского военного эксперта, по версии которого устаревшие израильские танки могут предназначаться для Польши и Украины. До этого, 16 июня, газета "Едиот ахронот" сообщала, что Израиль в настоящий момент ведет переговоры с двумя странами о поставках порядка 200 танков "Меркава" второго и третьего поколений, произведенных в 1980-х и 1990-х годах и уже снятых с боевого дежурства.

Информацию о ведущихся переговорах затем подтвердил глава отдела оборонного экспорта Минобороны Израиля бригадный генерал запаса Яир Кулас, при этом он отказался уточнить, с какими именно государствами ведутся переговоры, но отметил, что одно из них расположено "в континентальной Европе".

Основной боевой танк "Меркава" (в переводе с иврита - "колесница") производится в Израиле с 1979 года. Сейчас на вооружении Армии обороны Израиля стоит четвертое поколение этих машин.