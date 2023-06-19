Оппозиция в ЮАР потребовала отзыва посла из Польши из-за инцидента с самолетом

"Это неприемлемая и преднамеренная форма унижения главы государства", считают в партии "Борцы за экономическую свободу"

ПРЕТОРИЯ, 19 июня. /ТАСС/. Вторая по влиянию оппозиционная партия ЮАР "Борцы за экономическую свободу" (EFF) потребовала отозвать южноафриканского посла из Польши и понизить уровень дипломатического представительства в Варшаве в качестве ответной меры на блокировку в варшавском аэропорту южноафриканского самолета с сотрудниками службы безопасности президента ЮАР и журналистов президентского пула. Об этом сообщила в понедельник местная радиостанция SABC.

"Мы требуем отзыва посла ЮАР из Польши и снижения уровня дипломатического представительства в Варшаве, - говорится в заявлении партии. - Польша грубо ограничила свободу СМИ и нарушила права человека в отношении пассажиров и членов экипажа задержанного рейса В результате они были вынуждены отказаться от поездки сначала на Украину, а затем в РФ".

В заявлении указывается, что следствием этого стало снижение уровня безопасности президента ЮАР Сирила Рамапосы в его поездке в страну, где ведутся боевые действия. "Это неприемлемая и преднамеренная форма унижения [главы государства]", - подчеркнула EFF.

Самолет государственной авиакомпании ЮАР South African Airways с сотрудниками службы безопасности президента Южно-Африканской Республики и журналистами президентского пула на борту был заблокирован в международном аэропорту Варшавы в середине дня 15 июня. Польские власти продержали прибывших в лайнере более 26 часов, не разрешая покидать его. В самолете находились 90 силовиков, включая главу службы безопасности президента ЮАР генерал-майора Уолли Руди, а также 11 журналистов президентского пула. В результате они не смогли сопровождать президента Рамапосу в его поездке в Киев в рамках миротворческой миссии африканских лидеров.

Польские власти мотивировали блокировку самолета тем, что на его борту находились "опасные вещества", а у ряда пассажиров не было при себе оригиналов некоторых документов. У пограничников возникли вопросы и по поводу наличия на борту оружия и спецоборудования.

Предполагалось, что 17 июня утром самолет вылетит из Варшавы в Санкт-Петербург, однако ряд европейских стран отказался дать разрешение на его пролет в своем воздушном пространстве. В результате было принято решение о возвращении самолета в ЮАР.