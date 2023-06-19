Президент Финляндии выдвинул кандидатом в премьеры главу победившей на выборах партии НКП

Петтери Орпо 27 апреля объявил о решении сформировать коалиционное правительство с партиями "Истинные финны", "Христианские демократы Финляндии" и Шведской народной партией

СТОКГОЛЬМ, 19 июня. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё предложил парламенту рассмотреть председателя Национальной коалиционной партии (НКП) Петтери Орпо в качестве кандидата на пост главы правительства. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на официальном сайте президента.

"Я объявляю, что кандидатом на пост премьер-министра страны <...> является лидер партии, член парламента <...> Петтери Орпо", - говорится в заявлении президента.

НКП победила на парламентских выборах в Финляндии, состоявшихся 2 апреля. 27 апреля Орпо объявил о решении сформировать коалиционное правительство с партиями "Истинные финны", "Христианские демократы Финляндии" и Шведской народной партией.