Партии социалистов и коммунистов Молдавии осудили запрет партии "Шор"

Как считают в ПСРМ, прецедент могут применить к любой другой политической силе

КИШИНЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Оппозиционные Партии социалистов (ПСРМ) и Партии коммунистов (ПКРМ) Молдавии осудили решение Конституционного суда о запрете Партии "Шор".

"Сегодняшний прецедент с запретом партии "Шор" может быть применен к любой другой политической силе, и в первую очередь к Партии действия и солидарности, которая узурпирует власть в стране. Нет сомнения, что именно эта партия станет жертвой собственного прецедента", - говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте ПСРМ.

"Существует закон о политических партиях. Решение о регистрации партий принимаются Агентством публичных услуг. Именно оно должно оценивать деятельность партий с точки зрения ее соответствия уставным и программным документам. Лидеры и члены партий, безусловно, подсудны. Но распространяются ли проблемы с законом частных лиц на все общественно-политическое объединение, которым является партия? Очевидно, что нет", - заявили в ПКРМ.

19 июня Конституционный суд Молдавии принял решение поддержать запрос правительства о запрете деятельности партии "Шор". Решение КС дает возможность правительству, которое сформировала правящая Партия действия и солидарности, обратиться с запросом о запрете партии "Шор" в парламент, большинство мест в котором контролирует та же правящая партия. В частности, решением КС Минюсту предписано создать комиссию по ликвидации партии и исключению ее из регистра.

В ноябре 2022 года правительство Молдавии попросило КС проверить законность партии "Шор", которая выступала организатором массовых акций протеста в Кишиневе. В кабмине обвиняли партию в незаконном финансировании и планах "саботирования проевропейского курса страны". Венецианская комиссия, куда обратился КС с просьбой дать оценку запросу кабинета, указала, что признание той или иной политической партии неконституционной будет вмешательством в право на свободу объединений. Однако, добавили в организации, последнее слово остается за молдавскими судьями.