В ООН назвали позитивными усилия африканских стран в урегулировании конфликта на Украине

В офисе генсека организации приветствовали усилия всех стран по снижению напряженности между Москвой и Киевом

ООН, 19 июня. /ТАСС/. Визит представителей африканских стран в Москву и Киев стал важным позитивным шагом для сближения сторон. Об этом заявил в понедельник на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Мы приветствуем усилия всех стран, в том числе государств Африки, для снижения напряженности между Украиной и Россией. Посмотрим, будет ли какой-либо прогресс в результате этой инициативы. Но, конечно, тот факт, что они участвуют в усилиях по сближению сторон - это очень позитивный шаг", - сказал он.