Блинкен не согласился с тем, что США действуют слишком мягко в отношении Китая

Госсекретарь прокомментировал заявления представителей Республиканской партии США, которые считают, что его визит в Китай следовало бы отложить на фоне информации о создании китайского объекта для сбора разведывательных данных на Кубе

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен не согласен с тем, что вашингтонская администрация занимает слишком мягкую позицию по отношению к Китаю.

"Мы не сдерживаем себя, и я точно не сдерживал себя во время встреч с китайскими коллегами", - заявил он в интервью телекомпании NBC в понедельник. Госсекретарь комментировал заявления представителей Республиканской партии США, которые считают, что визит Блинкена в Китай следовало бы отложить на фоне информации о создании китайского объекта для сбора разведывательных данных на Кубе.

"Я считаю, что если вы посмотрите на предпринятые нами в связи с этим действия, то вряд ли сможете согласиться с таким мнением. Если вы послушаете наших китайских партнеров, то они говорят совершенно противоположное и жалуются насчет многих наших действий, предпринятых для защиты национальных интересов", - добавил госсекретарь.

8 июня газета The Wall Street Journal сообщила, что на Кубе якобы появится китайский объект, позволяющий прослушивать и перехватывать электронные сообщения на юго-востоке США, где расположено множество военных баз, а также следить за перемещением американских кораблей. Тогда координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал данные газеты неточными. Заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио охарактеризовал эту информацию как "лживую и необоснованную". МИД КНР опроверг сообщения о шпионаже против США с территории Кубы. Однако позднее Кирби заявил, что такой объект якобы уже существует. По его словам, администрация США принимает меры, направленные на снижение эффективности деятельности базы Китая на Кубе.