19 июня, 16:55
Расследование утечек газа из "Северных потоков"

Украина считает подрывом доверия к Киеву версию о причастности к диверсии на газопроводах

Министр обороны страны Алексей Резников считает, что для Киева осуществление операции по подрыву газопроводов, ведущих из России в Германию, создавало бы риск потери доверия со стороны западных союзников

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что публикации о причастности украинских властей к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" направлены на подрыв поддержки Киева со стороны западных стран.

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"Подобные публикации я связываю с желанием перестать помогать Украине", - заявил Резников в интервью телеканалу "Настоящее время", проекту радио "Свобода/Свободная Европа" (признаны иноагентами в РФ), имея в виду сообщения в западных СМИ о возможной причастности Украины к подрыву газопроводов. По его мнению, цель таких публикаций заключается в том, чтобы зародить сомнение в украинцах и "понизить уровень доверия" между украинским военно-политическим руководством и коллегами в других странах.

Министр обороны Украины считает, что для Киева осуществление операции по подрыву газопроводов, ведущих из России в Германию, создавало бы риск потери доверия со стороны западных союзников.

Резников в очередной раз заявил о непричастности украинских властей к подрыву газопроводов. "А какая цель была у Украины подрывать "Северный поток"? <...> У нас нет никакой цели! Ни экономической, ни политической", - заявил он.

Западные СМИ неоднократно сообщали со ссылкой на источники о том, что к подрыву "Северный поток" и Северный поток-2" могла быть причастна Украина. В частности, бельгийская газета De Tijd писала, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США проинформировало разведывательные службы Бельгии после диверсии на газопроводах, что подозревает в ее организации украинцев. Нидерландская вещательная компания Nederlandse Omroep Stichting сообщала, что сведения о подготовке украинской стороной подрыва газопроводов были получены Службой военной разведки и безопасности Нидерландов от информатора еще в июне 2022 года. Ведомство передало полученные сведения коллегам из американского ЦРУ, а также ряду европейских стран, в числе которых была названа Германия. Как писала газета Die Zeit, ЦРУ после этого предостерегло украинскую сторону от осуществления теракта. По данным СМИ, диверсанты должны были напрямую отчитываться о своих действиях главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному. 

Теги:
УкраинаРасследование утечек газа из "Северных потоков"
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