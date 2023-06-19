Встреча с Си Цзиньпином и непризнание Тайваня. Итоги визита Блинкена в Китай

Председатель КНР Си Цзиньпин на состоявшейся в понедельник встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном выразил надежду, что Вашингтон займет рациональную позицию в отношениях с Пекином. А Блинкен, в свою очередь, заверил, что Соединенные Штаты не хотят конфликта с Китаем и новой холодной войны, а также выступают против независимости Тайваня.

Встреча госсекретаря с председателем КНР стала главным итогом его визита, правда, длилась она всего 35 минут.

Это первое посещение Китая Блинкеном с октября 2018 года. Изначально его визит планировался на февраль, но тогда он не состоялся из-за инцидента с китайским аэростатом, который был сбит ракетой в пределах воздушного пространства Соединенных Штатов.

ТАСС собрал главное по итогам визита.

Переговоры с Си Цзиньпином

Госдеп подтвердил встречу Блинкена и Си Цзиньпина только в понедельник. Госсекретарь, который находится в Китае с 18 июня, к тому моменту успел провести переговоры с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая (КПК) по иностранным делам, членом Политбюро ЦК КПК Ван И и министром иностранных дел КНР Цинь Ганом.

Си Цзиньпин и Блинкен на встрече еще раз изложили друг другу уже обозначенные ранее позиции по принципиальным позициям: о тайваньской проблеме, антикитайских санкциях Вашингтона и украинском вопросе. Китайский лидер заявил, что в ходе переговоров с американской стороной был достигнут прогресс по некоторым конкретным вопросам, однако не уточнил, по каким именно. Также Си Цзиньпин выразил надежду, что визит Блинкена поспособствует стабилизации отношений двух стран.

В свою очередь Блинкен указал, что Соединенные Штаты придерживаются взятых на себя обязательств - не стремятся к новой холодной войне и не хотят изменить устройство Китая.

Позиция по Тайваню

Ван И на переговорах с госсекретарем США заявил, что Китай не согласится на какие-либо компромиссы и уступки в тайваньском вопросе. Он подчеркнул, что сохранение национального единства всегда было ядром коренных интересов Китая и в этом вопросе у Пекина нет пространства для компромиссов и уступок. Ван И, являющийся куратором внешней политики КНР, призвал Вашингтон искренне придерживаться принципа "одного Китая", изложенного в трех совместных китайско-американских коммюнике, уважать суверенитет и территориальную целостность КНР и решительно выступать против независимости Тайваня.

На итоговой пресс-конференции Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты настроены на мирное урегулирование разногласий вокруг Тайваня. Он отметил, что США поддерживают принцип "одного Китая" в тайваньском вопросе и выступают против любого изменения статус-кво. В то же время госсекретарь заявил, что поднял вопрос об озабоченности США, которую разделяют все больше стран, по поводу якобы провокационных действий КНР в Тайваньском проливе, а также в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

Отношения между странами

Цинь Ган на встрече с Блинкеном заявил, что китайско-американские отношения достигли самого низкого уровня с момента установления дипломатических связей. Он подчеркнул, что политические трения между Пекином и Вашингтоном не выгодны как народам двух стран, так и другим государствам. Китайский дипломат отметил, что власти КНР неизменно придерживаются последовательной и стабильной политики в отношении США.

Ван И в ходе переговоров потребовал от Вашингтона прекратить разговоры о так называемой китайской угрозе. Он также призвал отменить незаконные односторонние санкции против КНР, прекратить подавлять технологическое развитие Китая и не вмешиваться самовольно в его внутренние дела. "Этот визит госсекретаря США в Пекин приходится на критический момент в китайско-американских отношениях, и [нам] необходимо сделать выбор между диалогом или конфронтацией, сотрудничеством или конфликтом", - приводит слова Ван И Центральное телевидение Китая.

На пресс-конференции Блинкен отметил, что Соединенные Штаты и Китай достигли прогресса в двусторонних отношениях, однако один визит все проблемы не решит.

Вокруг Украины

Госсекретарь США отметил, что Штаты будут приветствовать такое развитие событий, при котором Китай сыграет конструктивную роль вместе с другими странами в достижении справедливого мира на Украине на основе принципов Устава ООН.

По его словам, КНР заверила США, что не будет предоставлять военную помощь России для использования в ходе конфликта на Украине. Госсекретарь признал, что пока в Вашингтоне не видели никаких доказательств, которые могли бы противоречить заверениям Пекина. В то же время он добавил, что Соединенные Штаты обеспокоены тем, что китайские компании могут предоставлять технологии России, и призвал Пекин "проявлять бдительность".

Он также подчеркнул важность долгосрочного продления черноморской зерновой инициативы, которая, по его словам, сделала возможным экспорт практически 32 млн тонн зерна с Украины, из которых примерно 18 млн направились в развивающиеся страны. По мнению Блинкена, продление сделки имеет решающее значение для предотвращения продовольственного дефицита в некоторых беднейших странах и государствах, страдающих от отсутствия продовольственной безопасности, а также для предотвращения скачка цен.

О продолжении консультаций

Согласно источникам газеты The Washington Post в американской делегации, КНР и США смогли достичь прогресса в решении трех ключевых задач: восстановлении коммуникаций на высоком уровне, обсуждении проблем и изучении областей сотрудничества.

Блинкен во время переговоров с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом пригласил своего коллегу в Вашингтон с целью продолжить двусторонние консультации. Госсекретарь США и глава МИД КНР также договорились о проведении ряда встреч на рабочем уровне для решения конкретных двусторонних проблем.

На пресс-конференции по итогам своего визита Блинкен сказал, что Вашингтон и Пекин также изучат возможность создания рабочей группы по химпрепаратам, используемым при производстве наркотиков.