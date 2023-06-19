Замгенсека ООН Дикарло обсуждала зерновую сделку во время визита в Москву

Об этом сообщил заместитель представителя генсека организации Фархан Хак

ООН, 19 июня. /ТАСС/. Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло в ходе переговоров в Москве 15-16 июня с представителями российских властей обсуждала ситуацию вокруг продления зерновой сделки. Об этом заявил в понедельник на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Во всех своих контактах в Москве, в том числе с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым и главой комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным, она касалась вопроса зерновой сделки", - сказал он.