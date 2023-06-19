Глава МИД Венгрии заявил, что Европа "вошла в опасную спираль" из-за конфликта на Украине

По мнению Петера Сийярто, Евросоюз допустил две большие ошибки: с одной стороны, он "еще глубже увяз в политике санкций, а с другой - не отказался от соперничества с Соединенными Штатами в том, кто окажет Украине более весомую военную поддержку"

БУДАПЕШТ, 19 июня. /ТАСС/. Евросоюз допустил серьезные ошибки в подходе к конфликту на Украине и из-за этого "вошел в опасную спираль" с непредсказуемыми последствиями для своей безопасности. Такое мнение выразил в понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.

"Война [на Украине] началась год и четыре месяца назад, и за это время Европа не смогла положить ей конец. Она не смогла принести мир, и риск эскалации высок сейчас как никогда, а наша конкурентоспособность находится на рекордно низком уровне", - процитировало главу МИД информационное агентство MTI.

Сийярто считает, что Евросоюз допустил две большие ошибки: с одной стороны, он "еще глубже увяз в политике санкций, а с другой - не отказался от соперничества с Соединенными Штатами в том, кто окажет Украине более весомую военную поддержку". В результате, отметил министр, "континент вошел в чрезвычайно опасную спираль".

"Чем больше оружия попадет на Украину, тем дольше будет длиться война, а чем дольше она будет длиться, тем больше погибнет людей", - пояснил глава МИД.

В связи с этим он подтвердил, что правительство Венгрии по-прежнему считает необходимым добиваться от противоборствующих сторон немедленного прекращения огня и скорейшего начала мирных переговоров в целях урегулирования украинского конфликта. Сийярто заверил, что Будапешт намерен и дальше придерживаться такой позиции, несмотря на оказываемое на него давление.