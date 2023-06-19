В Белом доме заявили, что Байден по-прежнему рассчитывает на встречу с Си Цзиньпином

При этом дату возможной встречи в Вашингтоне не называют

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден по-прежнему рассчитывает на проведение встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, но конкретных сроков нет. Об этом заявила в понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мне пока нечего сообщить. Президент рассчитывает это предпринять. У меня нет чего-либо конкретного, сроков", - сказала представитель Белого дома.

"Мы хотим конкуренции, но не ищем конфликта. Мы очень ясно об этом заявили", - отметила Жан-Пьер.

18-19 июня госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Пекин и встретился с представителями китайского руководства. Он заявил, что еще ряд представителей американской администрации посетят Китай в скором времени. Он также сообщил, что пригласил министра иностранных дел Китая Цинь Гана в Вашингтон и тот приглашение принял.

Белый дом на протяжении последних нескольких месяцев выражает заинтересованность в контактах между Байденом и Си Цзиньпином, но пока такой диалог организовать не удается.