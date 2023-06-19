19 июня, 16:58
Военная операция на Украине

США заявили, что еще оценивают обстоятельства происшествия на Каховской ГЭС

Вашингтон находится в контакте с Киевом, отметили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. США пока не пришли к выводу о том, что привело к разрушению дамбы Каховской ГЭС и кто несет за это ответственность. Об этом заявила в понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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"Мы все еще оцениваем, что случилось. Конечно, мы находимся в контакте с Украиной", - сказала она в ответ на просьбу прокомментировать публикацию в газете The New York Times о том, что находящаяся под контролем РФ дамба Каховской ГЭС была разрушена в результате взрыва во внутренних помещениях электростанции.

Жан-Пьер при этом добавила, что "дамба находилась под контролем России, но оснований для этого у них (российской стороны - прим. ТАСС) не было". "Так что они несут конечную ответственность за разрушения", - сказала она.

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 метров, в настоящий момент вода спадает. В зоне подтопления находятся 35 населенных пунктов и территорий. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют. По последним данным, 35 человек погибли, 110 госпитализированы. 

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