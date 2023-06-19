В Верховной раде зарегистрировали постановление о признании Белоруссии страной-агрессором

Парламентарии намерены обратиться с таким призывом к различным международным организациям, в том числе ООН, Парламентской ассамблее Совета Европы, НАТО, ОБСЕ

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады зарегистрировали проект постановления о признании Белоруссии страной-агрессором. Об этом сообщил украинский парламентарий Ярослав Юрчишин.

"Зарегистрировал с коллегами из ВРУ (Верховной рады Украины - прим. ТАСС) проект постановления о признании Беларуси страной-агрессором", - написал он в Telegram-канале. В пояснительной записке к документу на сайте Рады указывается, что парламентарии намерены обратиться с таким призывом к различным международным организациям, в том числе ООН, Парламентской ассамблее Совета Европы, НАТО, ОБСЕ.

Депутаты также хотят призвать украинское правительство проработать вопрос о расторжении дипломатических отношений Украины с Белоруссией, а международных партнеров Киева - усилить давление на Минск, в том числе путем введения санкций. Кроме того, парламентарии выступили за привлечение к ответственности белорусских должностных лиц, взыскание репараций и возмещение якобы нанесенного Украине ущерба.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Украина постоянно нагнетает ситуацию в отношении его страны.