Страны ЕС не достигли соглашения по реформе энергорынка

Послы государств - членов объединения, продолжат работу по сближению позиций, сообщила министр энергетики Швеции Эбба Буш

БРЮССЕЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Страны ЕС не достигли соглашения по реформе рынка электричества в ЕС. Об этом заявила в понедельник министр энергетики председательствующей в Совете ЕС Швеции Эбба Буш по итогам встречи.

"Достичь договоренности не удалось. Теперь послы [27 стран ЕС] продолжат работу по сближению позиций", - сообщила она.

Одним из камней преткновения на встрече стало предложение шведского председательства разрешить возобновление субсидирования угольных электростанций в Евросоюзе в качестве временной меры для компенсации отказа от российского газа и атомной энергетики.

Еще утром перед началом встречи министры энергетики Люксембурга, Бельгии, Испании и Венгрии заявили, что против этих инициатив выступает большинство стран ЕС, так как они торпедируют климатические обязательства Евросоюза по сокращению выбросов.

Другой проблемой для многих стран сообщества стали предложения расширить полномочия Еврокомиссии по регулированию общего рынка электричества и ограничить полномочия стран ЕС по поддержке своих потребителей.

В 2022 году на фоне отказа от российской нефти и газа, а также продолжающегося курса в большинстве страны ЕС на отказ от атомной энергетики многие страны Евросоюза вновь расконсервировали свои угольные электростанции в качестве резервных мощностей для компенсации пиков энергопотребления. К заседанию Совета ЕС 19 июня, на котором обсуждался проект реформирования рынка электричества ЕС, шведское председательство предложило временно узаконить возможность государств субсидировать свою угольную энергетику, чтобы гарантировать отсутствие блэкаутов в процессе перехода в зеленой энергетике и высокой нестабильности цен в Европе на природный газ, который является самым экологичным из всех видов углеродного топлива.

Уголь является наиболее дешевым и одновременно самым грязным видом углеродного топлива, причем не только с точки зрения углеродного следа (углекислого и угарного газов), но и твердых выбросов в виде сажи. Шведскую идею активнее всех поддерживает традиционная "угольная страна" - Польша, в энергобалансе которой в 2022 году уголь занимал 69%.