19 июня, 17:42

В Белом доме назвали визит Блинкена в Китай "хорошим шагом вперед"

Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер подчеркнула, что Вашингтон не хочет, чтобы конкуренция с Пекином переросла в конфликт

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Белый дом считает, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай 18-19 июня стал "хорошим шагом вперед". Такую оценку поездке главы Госдепа в понедельник дала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Читайте также
Встреча с Си Цзиньпином и непризнание Тайваня. Итоги визита Блинкена в Китай

"Я думаю, что это хороший шаг вперед. Мы думаем, что конструктивные переговоры госсекретаря с председателем [КНР] Си [Цзиньпином] - это хороший шаг вперед. Вы это видели и, конечно, слышали от госсекретаря во время его сегодняшней пресс-конференции", - сказала она. Жан-Пьер беседовала с журналистами на борту самолета президента США Джо Байдена, который отправился в штат Калифорния.

Жан-Пьер подчеркнула, что Вашингтон не хочет, чтобы его конкуренция с Пекином переросла в конфликт. "Президент ранее говорил, что дипломатия по-прежнему важный способ продвижения вперед в том, что касается отношений между странами на уровне глав государств", - добавила представитель Белого дома.

Ее спросили, верит ли американская администрация в то, что КНР привержена сохранению статус-кво Тайваня. "Я не могу говорить за Китай. Я могу говорить только о нашей позиции. Госсекретарь подчеркнул важность сохранения мира и стабильности в регионе Тайваньского пролива и подтвердил, что давняя позиция США в отношении принципа единого Китая не поменялась", - ответила пресс-секретарь. 

Теги:
СШАКитайБлинкен, Энтони
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация