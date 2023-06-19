В Молдавии намерены штрафовать резервистов, уклоняющихся от начавшихся военных учений

Неявившимся без уважительной причины грозит штраф около $1,6 тыс. или до 150 ч общественных работ

КИШИНЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Резервисты, которые не явятся на начавшиеся в понедельник плановые учения молдавской армии, будут оштрафованы. С таким предупреждением выступило в понедельник министерство обороны республики.

"В Молдавии 19 июня начались пятидневные плановые учения Национальной армии с участием резервистов. Их цель - проверить навыки резервистов и ознакомить их с оборудованием, техникой и вооружением Национальной армии", - говорится в сообщении на сайте Минобороны. Его авторы напомнили, что "тем, кто не явится на учения без уважительной причины, грозит штраф до 32,5 тыс. леев [около $1,6 тыс.] или до 150 ч общественных работ".

В апреле Минобороны Молдавии сообщило о начале первых в 2023 году сборов резервистов. Они проходят в четыре этапа с апреля по сентябрь - за это время призванные из резерва военные запаса ознакомятся с материальной базой подразделений, штатным оружием пехоты. Министерство предупредило, что в рамках учений на полигоны будет выводиться военная техника, граждан попросили не пугаться и не распространять слухи по этому поводу.