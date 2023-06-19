Нацбанк Украины смягчил финансовый мониторинг в отношении чиновников и политиков

Регулятор также смягчил отдельные нормы контроля за источникам богатства политически значимых лиц и источниками средств, связанных с их финансовыми операциями

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Национальный банк Украины смягчил порядок финансового контроля в отношении политически значимых лиц, то есть политиков и высших должностных лиц.

"Банки должны отойти от формального подхода к установлению уровня риска политически значимых лиц, - говорится в сообщении на сайте украинского центробанка. - В каждом отдельном случае присвоение банком любого уровня риска политически значимых лицам должно быть надлежащим образом обосновано". "Такой подход будет способствовать предотвращению установления банками необоснованного уровня риска и безосновательного отказа таким клиентам в обслуживании", - полагают в украинском регуляторе.

Национальный банк также смягчил отдельные нормы контроля за источникам богатства политически значимых лиц и источниками средств, связанных с их финансовыми операциями. Так, повышены лимиты на объемы финансовых операций по всем счетам политически значимых лиц, открытым в банке, с 200 тыс. гривен ($5,47 тыс) за квартал до 400 тыс. гривен ($10,94 тыс) в месяц. Если объем операций со средствами на счетах чиновника или политика не превышает такой порог, то банк не должен запрашивать у держателя счета данные о происхождении принадлежащих ему средств.

Украинские власти не в первый раз смягчают нормы финансового мониторинга за политиками и чиновниками. В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене пожизненного финансового мониторинга в отношении политиков и высших должностных лиц. Согласно новым правилам, должностные лица будут находиться под наблюдением лишь в течение трех лет после освобождения от должности. Украинская общественная организация "Центр противодействия коррупции" заявила, что таким образом украинские власти нарушили одно из основных требований для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.