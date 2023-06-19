ООН приветствует инициативы Африки, НАТО за мир, но с позиции силы. События вокруг Украины

Президент ЮАР Сирил Рамапоса дал оценку поездке миротворческой миссии стран Африки на Украину и в Россию, назвав ее итоги обнадеживающими. В мирном плане африканских государствах есть положения, которые вполне могут реализованы, подвел результаты поездки пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. А заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак охарактеризовал встречи миссии в Киеве и Москве как "очень позитивный шаг".

В понедельник представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд сообщил, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 29-30 июня обсудят проблему использования блокированных в Евросоюзе российских активов на нужды поддержки Украины.

Кроме того, 19 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь подвергли ракетным и артиллерийско-минометным обстрелам город Волноваху в ДНР и приграничные районы Белгородской и Курской областей, среди мирных жителей имеются раненые, сообщили власти российских регионов.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

За истекшие сутки подразделения ВСУ наиболее активные попытки наступательных действий предпринимали на южнодонецком и донецком направлениях, где российские войска отразили в общей сложности семь атак. Еще две атаки были отражены в Запорожской области. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, суммарные потери ВСУ на этих направлениях превысили 440 человек, уничтожено 5 танков, 20 боевых машин пехоты и другая бронетехника.

На краснолиманском, купянском и херсонском направлениях ВСУ потеряли порядка 190 военнослужащих, несколько единиц бронетехники и различные артиллерийские вооружения, в том числе производства США и Польши. В районе города Орехова (Запорожская область) сбит украинский вертолет Ми-8.

Также в минувшие сутки российские войска ударом высокоточного оружия большой дальности морского базирования поразили места хранения военной техники иностранного производства, добавил Конашенков.

Обстрелы регионов РФ

ВСУ в понедельник нанесли удар из реактивных систем залпового огня по городу Волновахе, сообщили власти ДНР. В результате обстрела пострадали 20 человек, у трех из них тяжелые ранения. В окрестностях города погибла шестилетняя девочка, которая подорвалась на украинской мине.

Кроме того, ракетно-артиллерийскому обстрелу подвергся Валуйский городской округ Белгородской области. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, ранения получили восемь человек, в том числе ребенок. Всего в области за истекшие сутки зафиксировано порядка 150 прилетов с украинской стороны, одно село подверглось атаке беспилотников.

В Курской области участились обстрелы приграничного Глушковского района, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Грязная бомба"

Киев, согласно последней информации, мог продолжить работу по созданию "грязной" ядерной бомбы, сообщила Служба внешней разведки (СВР) со ссылкой на главу ведомства Сергея Нарышкина.

По сообщению пресс-бюро СВР, о намерениях Киева свидетельствуют полученные российской стороной сведения о решении украинских властей отправить на переработку партию облученного топлива с Ровенской АЭС. Как установила спецслужба, топливо в двух специальных транспортировочных контейнерах было перемещено на площадку централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыле, причем Киев в нарушение действующих правил не уведомил о своих действиях Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Африканские миротворцы

Миротворческая миссия стран Африки считает результаты своей поездки в РФ и на Украину по поискам путей урегулирования украинского кризиса обнадеживающими, заявил возглавлявший делегацию президент ЮАР. По его словам, "позитивный прием", оказанный им в Киеве и Санкт-Петербурге, "дает основания для оптимизма" и позволяет надеяться, что представленные миссией предложения "будут рассмотрены".

Рамапоса подчеркнул, что конфликт на Украине оказывает реальное влияние на африканские страны и экономику континента, в связи с чем государства Африки в высшей мере заинтересованы в беспрепятственных поставках зерновых, удобрений и других ресурсов через Черное море.

В предложениях африканских стран по урегулированию на Украине "есть определенные темы, которые вполне могут реализовываться", отметил пресс-секретарь президента РФ. По его словам, диалог с африканскими странами будет продолжен, в том числе на саммите Россия - Африка, который состоится через месяц в Санкт-Петербурге.

Заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак назвал поездку африканских лидеров "очень позитивным шагом", способствующим "усилиям по сближению сторон" конфликта на Украине.

Утверждения Блинкена

США приветствовали бы конструктивную роль Китая в урегулировании конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и переговоров с другими официальными лицами.

По словам Блинкена, он получил от китайского руководства заверения в том, что Пекин не будет предоставлять военную помощь России для использования в ходе конфликта на Украине. Госсекретарь США назвал такую политику Китая важной и отметил, что пока США не видели "никаких доказательств, которые могли бы противоречить" заверениям Пекина.

Также в понедельник официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Мао Нин не подтвердила и не опровергла готовность КНР быть гарантом безопасности Украины. "По украинскому вопросу позиция Китая последовательна и ясна, мы будем продолжать по-своему продвигать мирные переговоры и способствовать политическому урегулированию кризиса", - сказала она.

НАТО за мир через силу

Североатлантический альянс выступает против заморозки конфликта на Украине и соглашений об урегулировании на условиях, "продиктованных Россией", заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в ФРГ.

Под заморозкой конфликта в Брюсселе и Киеве понимают инициативы по прекращению боевых действий и началу переговоров. Согласно подходу НАТО, "справедливый мир" может быть достигнут только с позиции силы, о чем и заявил Столтенберг: "Украинское наступление продолжается. Чем больше территории Украина сможет забрать, тем сильнее будут ее карты за столом переговоров".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на той же пресс-конференции призвал партнеров по НАТО "настраиваться на то, что российская война против Украины может продлиться еще долго". "Германия будет поддерживать Украину, сколько потребуется. Но также ясно, что НАТО не будет становиться стороной конфликта", - сказал он.

Замороженные активы

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 29-30 июня обсудят проблему использования заблокированных в Евросоюзе €200 млрд активов ЦБ РФ на нужды поддержки Украины, сообщил представитель Еврокомиссии.

Он добавил, что частных активов заморожено на €24,1 млрд. "Продолжается работа по криминализации нарушения санкций, это позволит конфисковать эти активы, если кто-то попытается нарушить санкции. Мы надеемся, что скоро это станет законом", - заявил Виганд.

Правительство Великобритании представило законопроект, который позволит сохранять санкции против РФ до выплаты Москвой компенсации Украине, сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу британского МИД Джеймса Клеверли. Новые меры, в частности, предполагают, что лица, находящиеся под британскими санкциями, смогут пожертвовать замороженные средства на восстановление Украины.

При этом новое законодательство требует от физических и юридических лиц, в отношении которых Лондон ввел рестрикции в рамках антироссийского санкционного режима, раскрывать данные об их активах в королевстве. С начала СВО Британия внесла в черный список более 1,5 тыс. российских физических и юридических лиц и заморозила их активы на сумму более £18 млрд ($23 млрд).