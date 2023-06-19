Бельгия присоединилась к программе создания боевого авиакомплекса SCAF/FCAS

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал авиацию ключевой составляющей противовоздушной обороны

ПАРИЖ, 19 июня. /ТАСС/. Бельгия присоединилась к Франции, ФРГ и Испании в работе над проектом европейского авиакомплекса шестого поколения FCAS/SCAF (Future Combat Air System/Systeme de Combat Aerien du futur). Об этом сообщил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Авиация - ключевая составляющая противовоздушной обороны. Я рад подтвердить предстоящее присоединение Бельгии к программе SCAF изначально в качестве наблюдателя. Это большое изменение и это расширение позволит еще больше укрепить в Европе преимущество этой программы по созданию системы противовоздушной обороны будущего", - сказал Макрон.

Он упомянул это как пример правильного взаимодействия европейских стран в сфере укрепления противовоздушной обороны на континенте. Также президент сообщил о подписании в ходе встречи глав оборонных ведомств Франции, Бельгии, Кипра, Венгрии и Эстонии на полях Международного аэрокосмического салона в Ле-Бурже декларации о намерениях между на совместную закупку ракет "Мистраль". "Это прекрасный пример суверенного сотрудничества европейцев", - подчеркнул он.

"Было бы совершенно нереалистично полагать, что на обширной европейской территории возможно создать непроницаемые зоны [ПВО], - сказал президент. - Проекты вроде "Железного купола" в Израиле - это не совсем европейский вариант, мы говорим о территории, которая в 200 раз больше. Абсолютная защита невозможна, экономически невыполнима и спорна со стратегической точки зрения. Мы должны делать выбор, который будет учитывать взаимную зависимость, и мы должны будем вместе решать, какие основные интересы, которые нам следует защитить, наиболее стратегически важны и с инвестициями максимально внутри Европы".

Французский лидер подчеркнул, что в контексте украинского конфликта Европе следует задуматься об укреплении своих сил ПВО и адаптации их к новым угрозам, в том числе к угрозе со стороны беспилотников. Он привел в пример США, где, по его словам, производство "более стандартизировано", нежели в Европе и были накоплены большие запасы вооружений, что позволило им оказывать существенную поддержку Украине.

В то же время Макрон подчеркнул, что, в отличие от Украины, многие европейские страны являются членами "военного альянса", обладающего сдерживающим ядерным потенциалом, заметную часть которого обеспечивает Франция. "Удар по территории альянса имел бы существенные последствия для агрессора, я уже четко говорил об этом в контексте нашей доктрины, и об этом следует говорить в уравнении угроз", - заключил он.