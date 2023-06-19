Reuters: президент Нигерии уволил всех руководителей силовых служб

Бола Тинубу также снял с должности главу таможенной службы

ПРЕТОРИЯ, 19 июня. /ТАСС/. Президент Нигерии Бола Тинубу в понедельник отправил в отставку руководителей служб безопасности страны и начальника полиции. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на правительство страны.

По информации агентства, на места уволенных силовиков уже назначены новые лица. Причины этого шага пока не раскрываются.

В свою очередь нигерийская газета Daily Post пишет, что наряду с главами служб безопасности и начальником полиции уволен также глава таможенной службы. Решение президента вступило в силу немедленно, подчеркивает издание.

Информация об увольнении руководителей силовых служб появилась за сутки до отбытия Тинубу в Европу, где он примет участие в парижском саммите по новому глобальному финансовому пакту, сообщила нигерийская газета Nation. Глава государства должен вернуться в Нигерию 24 июня.

Эти отставки не первые, которые проводит Тинубу, занявший пост президента Нигерии 29 мая. В начале июня он отстранил от должности главу Центрального банка Нигерии Годвина Эмефиеле, который сейчас находится в центре расследования, проводимого службами обеспечения национальной безопасности. Эмефиеле подозревается в проведении неверной финансовой политики, которая вызвала в Нигерии резкий рост инфляции.