Макрон подтвердил развертывание системы ПВО SAMP/T на Украине

Разработчиком и производителем зенитного ракетного комплекса является консорциум Eurosam

ПАРИЖ, 19 июня. /ТАСС/. Франко-итальянские системы противовоздушной обороны SAMP/T (французское название - Mamba) уже действуют на территории Украины. Об этом заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон по завершении европейской конференции о ПВО в Париже.

"Я рад объявить вам вместе с моей итальянской коллегой Джорджей Мелони, что франко-итальянские SAMP/T сейчас развернуты и уже функционируют на территории Украины, где прикрывают ключевые объекты", - заявил он.

В феврале французское Минобороны сообщало, что Париж и Рим согласовали поставки Украине весной наземных систем ПВО средней дальности SAMP/T. Однако в апреле издание Politico со ссылкой на утечки секретных документов Пентагона сообщило, что реально поставки могут быть осуществлены лишь к июню.

Разработчиком и производителем зенитного ракетного комплекса SAMP/T является европейский консорциум Eurosam. Система предназначена для круговой защиты наземных объектов от массированного воздушного нападения с учетом возможности применения противником беспилотников и создания радиоэлектронных помех.