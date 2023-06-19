В Евросоюзе приветствовали призыв некоторых стран объединения не закупать СПГ у России

До 2022 года импорт из РФ покрывал свыше 40% от потребностей ЕС в газе

БРЮССЕЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Евросоюз приветствует призыв ряда своих стран - членов не закупать у России сжиженный природный газ (СПГ), признавая при этом, что ЕС к настоящему моменту так и не смог в полном объеме компенсировать поставки российского газа. Об этом сообщила в понедельник еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров энергетики.

"Мы приветствуем инициативу ряда стран ЕС призвать свои компании не заключать новые контракты на поставки российского СПГ", - сказала Симсон.

"Совет также обсудил подготовку к зиме и безопасность поставок газа", - добавила она. "Мы продолжаем снижение закупок газа из России. На данный момент поставки СПГ не смогли полностью компенсировать сокращение поставок трубопроводного газа из РФ. Поставки СПГ из России остаются ограниченными", - сообщила еврокомиссар, не называя цифр.

По данным Еврокомиссии, до 2022 года Евросоюз закупал у России свыше 40% от своих потребностей в газе, сейчас поставки трубопроводного газа из РФ составляют порядка 9%. Точные цифры закупок российского СПГ Еврокомиссия не публикует.