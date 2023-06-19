Делегацию Турции на переговорах по Сирии в Астане возглавит замглавы МИД Бурак Акчапар

Техническая встреча должна пройти 20-21 июня

СТАМБУЛ, 19 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Турции Бурак Акчапар возглавит делегацию страны на четырехсторонних переговорах по Сирии в Астане, сообщило в понедельник турецкое внешнеполитическое ведомство.

"Двадцатая встреча для переговоров по Сирии в астанинском формате на высоком уровне состоится в столице Казахстана 20-21 июня. По этому случаю в Астане пройдет вторая техническая встреча четырехстороннего процесса на уровне МИД между Турцией, Ираном, РФ и Сирией. Наша страна на этих переговорах будет представлена межведомственной делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел послом Бураком Акчапаром", - говорится в сообщении министерства.

Первая встреча в четырехстороннем формате по Сирии состоялась в Москве 10 мая. На ней было принято решение подготовить проект дорожной карты по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском.

В переговорах в Казахстане в астанинском формате примут участие делегации стран - гарантов процесса - России, Турции и Ирана, а также представители правительства Сирии и сирийской оппозиции. В качестве наблюдателей ожидается прибытие представителей ООН, Иордании, Ливана и Ирака. В повестке - ситуация в Сирии, вопросы борьбы с терроризмом, мобилизация усилий международного сообщества с целью содействия постконфликтному восстановлению в арабской республике, создание условий для возвращения на родину беженцев.