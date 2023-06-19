Кулеба считает, что передача украинских пленных Венгрии состоялась в интересах Орбана

По мнению министра иностранных дел Украины, венгерский премьер "должен был показать венграм, что он их единственный защитник"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что передача украинских пленных закарпатского происхождения Венгрии состоялся в политических интересах венгерского премьера Виктора Орбана.

"Там была одна простая цель. Виктор Орбан должен был показать венграм и в Венгрии, и за пределами Венгрии, что он их единственный защитник. Вся эта операция была реализована в политических интересах одного человека", - считает глава МИД, слова которого приводит украинское издание "Европейская правда".

Ранее в МИД Украины заявили, что условия пребывания украинских пленных в Венгрии не позволяют говорить об их свободном статусе и Будапешт не идет на конструктивный диалог с Киевом по этому вопросу. В то же время в администрации Орбана заявили, что сообщали Украине о передаче пленных, когда это произошло.

8 июня в Московском патриархате проинформировали, что при участии Русской православной церкви состоялась передача Венгрии украинских военнопленных закарпатского происхождения. Отмечалось, что акция была обусловлена "побуждениями христианского человеколюбия". От Московского патриархата в ней приняли участие председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний и советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.