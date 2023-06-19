ОАЭ призвали Израиль снизить уровень эскалации на Западном берегу реки Иордан

Страна осудила атаки на палестинский город Дженин

ДУБАЙ, 19 июня. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) резко осудили операцию, проведенную в понедельник израильскими военными в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, и призвали власти Израиля снизить уровень эскалации. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства ОАЭ.

"ОАЭ решительно осудили атаки Израиля на палестинский город Дженин и лагерь для беженцев путем нанесения воздушного удара и обстрелов, в результате которых есть погибшие и раненые", - говорится в заявлении. МИД ОАЭ призвал Израиль "снизить эскалацию и не предпринимать шагов, которые могли бы обострить ситуацию и [распространить] насилие на палестинских территориях".

Ранее, согласно сообщениям палестинского агентства WAFA, военные Израиля вошли в Дженин, на крышах нескольких домов были размещены израильские снайперы. В ряде районов города произошли ожесточенные столкновения между израильскими силовиками и палестинцами. По утверждению агентства, израильтяне применили боевые пули, светошумовые гранаты и отравляющий газ. По последним данным палестинского Минздрава, в результате столкновений пять палестинцев, в том числе 15-летний подросток, погибли, еще 91 пострадал. Состояние по меньшей мере 23 пострадавших оценивается как тяжелое.

В свою очередь пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что целью операции в Дженине было задержание двух человек, находящихся в розыске. Семь израильтян - военные и полицейские - получили ранения. В ходе рейда израильские военные использовали вертолеты.