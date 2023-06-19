Конгрессмен считает, что США в случае поставок Украине ракет ATACMS лишь усугубят конфликт

Вашингтон должен вести мирные переговоры, а не развязывать войну, заявила Марджори Тейлор Грин

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) считает, что возможные поставки Вашингтоном Киеву ракет дальнего радиуса действия, включая ATACMS, можно было бы сравнить с предоставлением Москвой такого вида вооружений Гаване или Мехико, что лишь усугубит конфликт, а не способствует его разрешению.

"Я категорически против этой эскалации США войны на Украине. Предоставление Украине ракет дальнего радиуса действия, включая ATACMS с дальностью 200 миль, было бы тем же самым, что представление Россией ракет дальнего радиуса действия Кубе или Мексике", - написала она на своей странице в Twitter в понедельник.

"США должны вести мирные переговоры, а не развязывать войну", - убеждена законодатель.

Она сопроводила публикацию представленной 9 июня резолюцией, в которой группа конгрессменов от обеих партий призывала американского лидера Джо Байдена направить Киеву ATACMS.

В конце мая пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос о том, как изменилась позиция США относительно поставок ATACMS Киеву, заявила, что ей "нечего объявить" по этому поводу. В том же месяце Байден заявил, что вашингтонская администрация продолжает рассматривать вопрос о возможности передачи Украине этих оперативно-тактических ракетных комплексов. До этого первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган сообщил, что вашингтонская администрация не имеет на текущем этапе планов поставок Киеву ATACMS.