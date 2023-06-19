ЦИК Белоруссии сообщил о попытках помешать проведению единого дня голосования

Центризбирком республики проводит работы по модернизации своего сайта, сообщил председатель ЦИК Игорь Карпенко

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии уже фиксирует попытки помешать проведению первого в истории страны единого дня голосования, запланированного на 25 февраля 2024 года. Об этом заявил ее председатель Игорь Карпенко.

"Мы не исключаем, что такое [попытки сорвать избирательную кампанию] может быть, учитывая те гибридные действия против нашей страны, которые осуществляются, они это предполагают. Кстати, мы некоторые моменты уже сегодня фиксируем", - сказал он в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Карпенко отметил, что в ходе подготовки и проведения выборов возможна блокировка аккаунтов ЦИК и других структур в мессенджерах и соцсетях, а также попытки их использования для размещения недостоверной информации. Он сообщил, что в настоящее время Центризбирком проводит работы по модернизации своего сайта. "Постараемся сделать так, чтобы, несмотря ни на какие внешние атаки и воздействия, сайт работал как часы и мог предоставить достоверную информацию в случае, если будет блокировка каких-то наших мессенджеров, социальных сетей либо попытка блокировки каких-либо других интернет-источников", - сказал председатель ЦИК.

Он напомнил, что единый день голосования, в ходе которого будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и около 12,5 тыс. депутатов местных советов различного уровня, будет проходить "практически традиционно". Отметив, что в стране ведется разработка концепции цифровизации избирательного процесса, ее внедрение глава ЦИК назвал вопросом "определенной перспективы".

"У нас по-прежнему сохранилась мажоритарная система избирательная, ничего в этом плане не изменилось. То есть все депутаты будут избираться по одномандатным округам", - подчеркнул Карпенко.

Председатель ЦИК сообщил, что в рамках подготовки к единому дню голосования до 1 сентября будет определена численность избирателей, до 1 октября - избирательные округа по выборам депутатов Палаты представителей, до 1 ноября - округа по выборам депутатов местных советов. Формирование участковых избирательных комиссий будет завершено до 25 января 2024 года.