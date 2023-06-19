19 июня, 20:44

Тунис осудил расселение мигрантов на своей территории

Президент страны Каис Саид высказался за новый подход к этой проблеме, который бы учитывал ее причины и истоки, а не результаты и последствия

РАБАТ, 19 июня. /ТАСС/. Тунис не приемлет расселение мигрантов на своей территории. Об этом заявил в понедельник президент североафриканской республики Каис Саид, принимая в Карфагенском дворце глав МВД Франции и Германии Жеральда Дарманена и Нэнси Фезер, сообщило информационное агентство Tunis Afrique Presse.

"Тунис не приемлет расселение мигрантов на своей земле", - подчеркнул Саид. Он также выразил несогласие с тем, чтобы "Тунис был пограничной стражей для какой-либо страны".

Президент высказался в пользу "нового подхода к явлению нелегальной миграции, который бы учитывал его причины и истоки, а не только результаты и последствия". Он призвал к совместным усилиям по борьбе с этим "бесчеловечным явлением".

Дарманен и Фезер находятся с визитом в североафриканской стране для укрепления сотрудничества между Тунисом и Евросоюзом в деле противодействия нелегальной миграции.

Согласно данным международных организаций, путь от побережья Туниса в направлении ЕС уже не первый год остается одним из самых частых маршрутов перемещения нелегальных мигрантов в Средиземном море. 

Теги:
ТунисСаид, Каис
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